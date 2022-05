Ludovic RINNER

Né le 04/01/1974 à Vendôme ( loir et cher)

Vit à Tours ( 37)

Marié -2 enfants

A vécu au Chili

A vécu en Nouvelle Zélande

Dans le cadre d'échanges rugbystiques et linguistiques.

parle Anglais et Espagnol.



Mes compétences :

golf

Luxe

Plongée

Rugby