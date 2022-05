Ludovic ROBERT

PEPPLER 1er réseau de distribution sur l’est de la France



14 points de vente ouverts du lundi au vendredi afin de proposer les plus grandes marques de la profession. Avec plus de 1700 références par magasin, Peppler est le partenaire idéal pour vos chantiers dans l’est de la France.



La proximité



Atout majeur et primordial, où que vous soyez dans l’est de la France, Peppler vous donne accès à ses 14 points de vente.



Expert depuis 1885 au service des professionnels



La société Peppler a été fondée en 1885 par l’industriel Auguste Peppler. En 1950, Peppler déménage dans ses locaux de la Plaine des Bouchers situé à la Meinau de Strasbourg, locaux qui deviendront son siège à compter de 1970 jusqu’à aujourd’hui. Fin 1973, Peppler abandonne son activité de production pour devenir un distributeur destiné à une clientèle de professionnels.



La politique active de croissance externe de d’implantation menée, a favorisé le développement d’un réseau de magasins.



En 2004, Peppler intègre les agences Art Décor de Metz et Nancy.



En 2007, Peppler rachète le point de vente à Belfort de la société Clerc Peintures.



En 2008, Peppler ouvre un point de vente à Bar-le-Duc.



En 2010, Peppler rachète les 3 points de vente à Mulhouse, Besancon et Strasbourg de la société Eurodéco.



En 2011, Peppler rachète les 5 points de vente à Chaumont, Chenove, Beaune, Lons le Saunier, Besancon et Dole des sociétés STP et SDDP.



En 2014, les 13 points de vente sont regroupés sous une seule et même enseigne commerciale « PEPPLER, les solutions pros ».



Dans le cadre de notre developpement, nous sommes en recherche de commerciaux itinérants et sedentaires sur l'ensemble de nos points de vente.



Actuellement nous recherchons des commerciaux itinerants pour nos agences de Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Belfort & Nancy (Remunérations Attractives). Merci de me faire suivre vos CV.



Toute candidature sera etudiée avec attention.