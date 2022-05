Ludovic Rosier

Madame, Monsieur,



J’ai travaillé pendant un an chez Daher Aerospace, en tant que Responsable d’exploitation du service logistique pour mon client Dassault Aviation du site d’Annecy. J’étais en charge d’une équipe de 5 personnes qui s’occupait de la réception, du conditionnement, du stockage et de l’expédition. Je faisais le lien entre Dassault et mon équipe et j’étais en charge de tous les reporting envers ma hiérarchie. J’ai aussi mené des projets d’amélioration continu du stockage et des postes de travails. Mon contrat étant terminé, je recherche un poste d’Ingénieur logistique, c'est pourquoi je vous propose ma candidature.

J'ai une expérience de 5 ans en milieu logistique et transport. Chez Alstom Transport, j’ai mis en place des plans d'amélioration continue des espaces de stockage et des bureaux. Je suis en contact avec tous les services de l'entreprise afin d'améliorer les flux et les processus logistiques. Tous ces projets doivent respecter la politique sécurité de l'entreprise en lien avec le CE et le CHSCT pour valider les nouveaux processus. Je suis chargé également d'améliorer les postes de travail de mon équipe notamment avec la mise en place de SAP et du WMS. Par ailleurs, je travaille aussi sur certains dossiers de services généraux du bâtiment en prenant contact avec différents prestataires, par exemple la création du plan du nouveau bâtiment pour 2015 sur le logiciel Autocad.

Auparavant, chez Renault Trucks j'étais en contact quotidien avec des clients étrangers. J'ai pu mesurer toute l'importance qu'il y a à assurer un approvisionnement rigoureux et en temps voulu dans une industrie. Mes autres expériences passées m'ont aussi conduit à manager des équipes, j'ai par exemple travaillé en grande distribution au service réception de marchandises en tant que manager d'une vingtaine de réceptionnaires et de préparateurs de commandes ou j’ai pu utiliser le logiciel « Reflex »

Je suis à la recherche d'un nouveau challenge pour utiliser mes compétences dans le domaine de l'amélioration continue et des processus logistiques ou de la gestion de projet. Je suis convaincu que ma motivation, ma disponibilité, mon sens du service client et ma volonté d'atteindre les objectifs fixés feront de moi un atout pour votre entreprise.

En espérant vous rencontrer prochainement, je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature, et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Ludovic Rosier





28 route de thones

74940 Annecy le vieux

ludovic.rosier044@gmail.com



Mes compétences :

Approvisionnement

Automobile

Relations internationales

AutoCAD

Planification

SAP

Optimisation des process

Ordonnancement

Relation fournisseurs

Organisation

Management

Amélioration continue

Transport ferroviaire