Ludovic ROSSI

Je suis en recherche d'un nouveau poste en tant que Contrôleur de Gestion / Business Analyst / Reporting specialist ou excel specialist.



Ma valeur ajoutée:

- Spécialiste en / Controlling / Business Analysis / Benchmark gestion des rapports / Base de données

- Expert en VBA et Excel avec une très bonne connaissance du pack Office.

- Expériences internationales pendant 3 ans (en Allemagne (Erasmus / Stages / VIE))

= > Français / allemand / anglais / russe (Notions)

= > Voyages et désir de découverte / mobilité

(En 2014-2015: la Russie / Pologne / Turquie / Hongrie / Espagne / Danemark / Pays-Bas / Autriche ....)

- Sérieux / proactif / curieux / innovant / esprit analytique / Bonne capacité de mémorisation



J´ai travaillé en Allemagne en tant que chargé d´études dans le département Marketing de la banque captive de Renault, Dacia et Nissan. Mon rôle au sein du département :

• Connaître les besoins du service marketing.

• Identifier les attentes des clients (Segmentation de la clientèle, type de produits et services).

• Superviser la réalisation des études (Report mensuels, statistiques, divers).

• Veille commerciale et suivi des actions et offres de la concurrence (Benchmark).

• Participer aux opérations de clôture mensuelle (Rapport d´activité, document de synthèse pour le siège).

• Assurer la communication des résultats avec les interlocuteurs internes, le siège et les constructeurs.



J´ai effectué un premier séjour de 1 an en Allemagne (Erasmus + Stage) puis j´ai continué directement par un contrat en V.I .E à Düsseldorf.



Actuellement, je suis titulaire de 2 Masters, en « Contrôle de Gestion et Audit » et en « Management de Projets ». J'ai réalisé au cours de mes années d'apprentissages et de mes stages, différentes missions qui m'ont permis de me familiariser avec plusieurs logiciels différents, tels que SAP,BO, Gant, le pack office et principalement Excel (et son complément VBA).



Pour les 2 derniers logiciels, je dispose désormais d´une très bonne connaissance qui me permet de créer des programmes performants pour l´analyse de données, la prospective, l´automatisation ou tout simplement la création de base de données adaptées aux besoins d´un département. Je sais que la gestion de l´information est désormais une partie intégrante de la politique des entreprises, et le Pack office permet de produire des analyses de haute qualité, à condition de nourrir celle-ci des données pertinentes.



Je rajoute ci-dessous le lien de ma chaine YouTube. Les liens suivants regroupent certains des programmes que j´ai réalisé au cours des derniers 2 ans. Ils sont volontairement non professionnels, mais les connaissances nécessaires à leurs fonctionnements sont transférables dans le cadre de la gestion des bases de données, d´analyse avancée et bien plus…



https://www.youtube.com/watch?v=v78WjiOXM8M



N'hésitez pas à me contacter, j'essaie toujours de répondre dans les plus brefs délais.

Vous pouvez également me retrouver sur:



https://fr.linkedin.com/in/ludovic-rossi-bb4abb87



Cordialement,



Ludovic ROSSI



Mes compétences :

Macro VBA

Access

Microsoft office (Word,PPT....)

Excel, Gestion Base de données

SAP

Power Point

Excel

Analyse de marché

Veille concurrentielle

Benchmarking

Analyse de données

Reporting

Analyse stratégique

Contrôle de gestion