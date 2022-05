Bonjour, je m'appelle Ludovic ROUAULT. J' ai 38 ans, je suis pacsé et j'ai 3 enfants agés de 13,10 et 6 ans.

Je recherche un nouvel emploi afin de développer et enrichir mes connaissances si possible en tant que technicien de maintenance itinérant sans découcher



Mes compétences :

Organisation du travail

Ponctuel

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Développement des compétences

Rigueur

Dynamique