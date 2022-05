Ludovic ROY

Spécialisé dans le secteur banque/assurance depuis 2009, mes différentes expériences en tant que consultant m’ont permis de découvrir des problématiques variées, nécessitant une adaptation rapide et une aptitude à apporter une réponse efficace et adaptée à mes clients.

Les missions qui m’ont été confiées couvrent un large scope de situation allant du contrôle de gestion au pilotage de projet en passant par la mise en place d’ERP ou le contrôle des coûts d’infrastructure.



Au cours de ces différentes expériences, j’ai pu développé mes connaissances et mon savoir technique, que se soit en comptabilité, fiscalité ou contrôle de gestion mais surtout en gestion et pilotage de projet et ainsi maîtriser l’ensemble des phases de pilotage et de suivi d’un projet.





Mes compétences :

VBA

Contrôle de gestion

Oracle

Banque

Finance

Audit

Assurance

Conseil

SAP

PMO