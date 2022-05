Ludovic RYCKEBUSCH DE LILLE

Bienvenue sur mon profil Viadéo.



Je m'appelle Ludovic et j'exerce avec passion mon métier au sein de la Direction Juridique des sociétés de la Holding Auchan (Retail International, Immochan, Oney).



Intervenant principalement en :

> mise en conformité RGPD (accompagnement CIL, DPO)

> négociations contractuelles (Contrats informatiques, marketing)

> j'accompagnement également les sociétés e-commerce et l'Innovation



Un Juriste doit selon moi être un communiquant, partenaire du business, qui apporte des solutions pragmatiques et apaise les risques de conflits en matière contractuelle.



En vous souhaitant une bonne visite sur mon profil.



Mes compétences :

Informatique - Titulaire du C2i