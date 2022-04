Hélène BERNAT

Je suis en master II droit social et gestion des ressources humaines et suis actuellement en stage de fin d'études au sein de L'UIMM. Ce stage à confirmé mon désir d'exercer le métier de juriste en droit social.

Dotée d'une entière capacité d'adaptation, volontaire et disposant d'un relationnel emphatique, il m'est d'ores et déjà possible de mettre en œuvre mes domaines d'expertise.



Mes compétences :

Veille juridique

Conseils juridiques en droit social

Droit du travail

Droit immobilier

Rédaction actes juridiques

Fiducial

Constitution de dossiers de vente

Conseils à la clientèle