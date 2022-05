Ludovic SALENNE

Passionné par le Web, la Communication Digitale et le Numérique, j'aime jongler stratégiquement avec les différents leviers Marketing et Web Marketing afin d'atteindre tous types d'objectifs. La satisfaction clients et l'image de marque sont au cœur de ma motivation.



J'apprécie tout particulièrement travailler sur les enjeux suivants:



- Développer l'audience de sites e-commerce et optimiser les indicateurs de conversion dans le but d'une croissance de CA

- Optimiser la communication et la présence en ligne d'une entreprise, créer et gérer son image de marque afin de la rendre plus visible et pertinente auprès de la cible

- Créer, mettre en place et améliorer la marque employeur et la communication RH de l'entreprise afin de favoriser les recrutements et la fidélisation des collaborateurs

- Créer, gérer et développer une gamme de produit. De l'étude de marché, l'élaboration du mix marketing, à la promotion en passant par la gestion des stocks, le contrôle qualité et la relation clients.



Blogueur, je vous donne RDV afin d'y découvrir mon univers. Vous y trouverez de l'actu ainsi que des articles théoriques et pratiques sur le webmarketing et les médias sociaux.



Pour mon parcours en détails, vous pouvez consulter mon CV: http://www.ludosln.net/cv



Mes compétences :

Community management

Management

Logistique

Marketing

Positionnement

Webmarketing/E marketing

E-reputation

SEO/SEM

Internet

Chef de produit

Prospection

Communication

Négociation

Marque employeur

Traffic management

Rédaction de contenus

Google analytics

Google Adwords

Gestion de contenu web