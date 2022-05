De formation Immobilière je suis un passionné, pour qui la rigueur et le professionnalisme sont des attribus majeurs.

Faire appel à notre agence familiale, c'est profiter d'outils de communication puissants et innovants avec une visibilité maximale, apportant un soin tout particulier à la présentation de votre bien par des photos de qualité le rendant le plus attractif possible et visible sur les meilleurs supports, pour vous permettre de vendre dans les meilleurs délais et au meilleur prix.



Je reste à votre entière disposition pour tous vos projets ou ceux de vos connaissances.



Contactez moi 7j/7 au 06.14.44.07.57 ou par Mail : ludovic.sanchez@immoval.com



Mes compétences :

Commercial