Ludovic SANCHEZ

Avec un baccalauréat et un BTS électrotechnique en 1991, j’enchaîne les métiers d’électricien, de conducteur de machines pour la métallurgie et le bâtiment.



De 1991 à 1997, technicien de maintenance chez Grace pour la maintenance préventive et curative des moyens de production des métiers de la plasturgie en extrusion et films alimentaires.



En 1998 technicien d’atelier et SAV chez Still Saxby constructeur de chariots élévateurs pour assurer la maintenance préventive et curative chez les Clients.



Depuis 2003, dans le même domaine, chez Jungheinrich avec une progression de technicien spécialisé référent technique des matériels et formateur auprès des techniciens pour prendre en charge les diagnostics difficiles et garantir la Qualité de la prestation auprès des Clients en terme de sécurité, faire des devis et des préconisations en fonction des utilisations, signaler les risques inhérents et potentiels.



En 2015,' obtention d’une licence 3 économie gestion parcours management des entreprises à l’université de Caen par l'intermédiaire d'un Cif