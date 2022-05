Ludovic SANSONETTI

Consultant CAO certifié SolidWorks CSWP et expert autocad

Je vous propose mes services pour tous vos projets d'études et de conception de machines speciales, ainsi que pour la construction de bâtiments (charpentes métalliques, menuiseries aluminium, sécurisation, etc ...)

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et je vous repondrai dans les plus bref delais

Cordialement



Mes compétences :

SolidWorks

AutoCAD

Catia v5

Wictop

Sécurité industrielle

Video IP

Chiffrage

Conception mécanique

RDM6

Adobe Photoshop