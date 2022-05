Ludovic SARRAND

Etudiant à l'ECE Bordeaux du groupe INSEEC, en majeure Finance, j'effectue actuellement un stage de fin de 3ème année en Chine, au sein de Suscong Healthcare Co ltd, dont la maison mère est BDAC.J'ai également effectué un stage au sein du Crédit Agricole, et un stage au sein d'Airbus Tianjin (Chine) en tant qu'assistant acheteur. Mon cursus m'a également permis de passer un semestre en université à l'étranger et plus précisément à Oulu University of Applied Sciences en Finlande.L'année prochaine je dois effectuer un autre stage (d'une durée de 6/9 mois) et j'aimerais encore une fois me diriger vers les achats, pour ensuite compléter un Master 2 dans les achats internationaux.