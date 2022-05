Raphael Sarrand



J'ai 32ans, marié et trois enfants.



Le commerce comme une évidence depuis 11 ans , je progresse par étapes jusqu'à valider une solide expérience et un recul expert sur mon métier orienté B2B.

En 2011 J'intègre le département commerce contract de l'industriel Grosfillex en 2011 en tant que responsable de région Sud France.

J'évolue au poste de compte clé au sein de mon département en 2014.

Je suis actuellement toujours en poste et continue ma progression avec une vison nouvelle, celle d'un fabricant.