Ludovic SCHNEIDER

Au cours de toutes ces années, j'ai pu aborder les différents aspects des machines outils traditionnelles.

J'ai développé le savoir-faire requis pour exercer mon métier avec efficacité et précision.

De nature rigoureuse et doté d'une grande minutie,je serais heureux intégrer une nouvelle société afin de parfaire mes connaissances et de développer de nouvelles compétences dans un cadre de travail stimulant.

Motivé, dynamique et doté d'un bon d'esprit d'équipe, je suis prêt à relever de nouveaux défis.

Titulaire des permis : A-B-C-E PERMIS POIDS LOURDS



Mes compétences :

Assiduité

Responsabilité

disponibilté

Autonomie professionnelle

Conscience professionnelle