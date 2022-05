Ludovic SCHNEIDER

Je suis ingénieur-conseil et je dirige alter-éc(h)o conseil, bureau d’étude que j'ai créé en 2006. Mes activités de conseil et formation me conduisent à accompagner des démarches intégrées de développement durable auprès de publics variés : entreprises, administrations, collectivités territoriales.

Je partage par ailleurs mon expérience par le biais de nombreuses formations, de conférences et publications.



Vous pouvez trouver tous les renseignements et informations sur mon site web :Array



Mes compétences :

Conseil

Responsabilité

Concertation

Développement durable

Agenda 21

Formation

Environnement

Politiques énergie/climat

Collectivités Territoriales

Auteur