Ludovic SELOSSE

Depuis Septembre 2012

Gestionnaire de projet dans l'industrie pharmaceutique



Juillet 2008 - Aout 2012

Responsable du service Projets/ Méthode, Fluide Process/ HVACs





Novembre 2006 - CONSULTYS

Mars 2008 à Juin 2008 : Coordinateur validation pour le revamping d'un batiment de fabrication de vaccins chez GSK Biologicals



Nov 2006 à Mars 2008 :Consultant pour l'industrie pharmaceutique

Expert Réglementaires/ Qualité et Validation pour les études de conception d'un futur bâtiment de laboratoire et d'animalerie pour Sanofi- Aventis





2003 à Octobre 2006

Responsable de la Cellule Qualification Documentation (CQD) pour tous les projets du schéma directeur du site de Sanofi Montpellier (gestion d'équipe jusqu' 6 personnes)

· Rédaction des Plans Directeurs de Validation, SOP’s des projets

· Planification des Qualifications

· Animation des Comités de Qualification

· Préparation et animation des analyses de risques

· Rédaction et vérification des protocoles de Qualification QI QO QP

· Suivi des tests QI QO QP

· Rédaction des rapports de Qualification

· Contrôle des Dossiers d’Ouvrage Exécutés

· Reporting au service AQ / BPF

· Coordination des ressources CQD / DPII

· Formation des intervenants (Prestataires et Fournisseurs) aux BPF et Bonnes pratiques de Documentation / Qualification



SANOFI AVENTIS site d’ARAMON(30)

· Projet RASBURICASE (API) : Validation d’un procédé de stérilisation des ateliers de fermentation et d’extraction

· Rédaction des protocoles de validation

· Planification et suivi des tests de validation

· Préparation des rapports de validation



LABORATOIRES GALDERMA SOPHIA ANTIPOLIS (06)

· Nouveau site R&D :

· Rédaction du Plan de Qualification des système HVAC

· Rédaction du Plan de Validation et du Plan de Qualification du Système BMS (Building Management System)

· Suivi du projet



OM PHARMA (MEYRIN (CH),

· Qualification GAMP du nouvel atelier de fermentation.



PIERRE FABRE, AVENE (34)

· Qualification Gamp de Plateformes de malaxeurs automatisées.

· Rédaction des protocole de FAT et SAT pour les parties mécanique et automatisme, et participation au FAT et SAT avec le fournisseur.

· Rédaction des protocoles d'automatisme selon le GAMP et la CFR21 Part11 et assistance des opérateurs aux qualifications.

· Rédaction des rapports de qualification.



HTL , FOUGERES (35)

· Audit atelier de fermentation API

Objectif : définir la possibilité d’un simple rewamping de l’installation ou l’achat d’une nouvelle installation dans le cadre de futures inspections FDA.

· Rédaction du rapport d’audit



OCTAPHARMA, LINGOLSHEIM (68)

· Audit Documentaire Gamp systèmes CIP (Cleaning In Place)

Objectif : Etat des lieux de la documentation « Automatisme » des systèmes CIP de l’unité de production dans le cadre de futures inspections FDA.

· Rédaction du rapport d’audit



2002-2003 Responsable Qualification Validation (PIERRE GUERIN SAS),

Division Biolaffite et Moritz

Chargé de la rédaction de la documentation FAT / SAT / QI / QO et du suivi de l’exécution des tests pour toutes les fournitures : secteurs Pharmacie, Biotechnologie, Chimique (API), Cosmétique et Automatisme.

Qualification de plate-formes de fermentation (culture cellulaire, culture bactérienne, API), formulation, mélange.



2000-2002 Gestionnaire de contrat (PIERRE GUERIN SAS),

Division Biolaffite et Moritz : Pierre Guérin fabrique et installe des installations automatisées clé en main pour les industries chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques.

Gestion technique et financière des contrats de réalisation en Pharmacie, Biotechnologie (API et culture cellulaire) et Cosmétique.

Gestion de projets pour Aventis (Marcy l'Etoile, Val de Reuil), L'Oréal (Paris), Pierre Fabre (Avène, Saint Julien en Genevois).



Mes compétences :

Animalerie

Conception

Gestion de projet

HVAC

Industrie pharmaceutique

Ingénierie

Ingénierie Industrie

Reglementation

Salles blanches

Salles propres