Ludovic SLOBODSKI

L’optimisation et le développement d’un point de vente de restauration, nécessite une parfaite appréhension des exigences de la profession, et de réelles capacités de management.



L’évolution que j’ai construite a travers la diversité des établissements et des postes que j’ai occupé pendant une vingtaine d’années, m’ont permis d’appréhender l’ensemble des exigences de la profession. Mais aussi permis de développer un savoir faire de qualité, mon sens du relationnel, mes capacités d’analyse et surtout ma passion pour la restauration traditionnelle et le travail d’équipe.



En effet, la dimension de notre métier étant plus humaine que technique, c’est principalement en fédérant l’équipe autour d’un projet que celle-ci pourra se surpasser et atteindre ses objectifs.





Mes compétences :

Services

Création

Accompagnement

Coaching

Restaurant

Hotel

Management

Formation

HACCP