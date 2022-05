Ludovic SLOMA

J’ai commencé ma carrière professionnelle en tant que négociateur immobilier et ma détermination m’a permis d’évoluer au poste de responsable d’agence. J’ai occuppé le poste de directeur d’exploitation qui m'a permis d’enrichir mes compétences professionnelles et mon relationnel avec les entreprises du Calaisis.

Depuis le début de mon expérience professionnelle, j’ai développé mon sens commercial, mes capacités d’adaptation, de gestion et d'organisation.

A travers les différents postes que j'ai occupé, j’ai pu exprimer mon sens des responsabilités, développer mes compétences commerciales auprès des particuliers et des entreprises et démontrer mes capacités à atteindre les objectifs qui m’étaient fixés. Je suis quelqu’un de dynamique, de sérieux, disposant d’une bonne présentation.





Mes compétences :

Management

Commercial

Organisation du travail

Formation

Conciergerie

Recouvrement amiable