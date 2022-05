Ludovic SORIN

Après une expérience réussie de neuf ans au sein du Groupe Roset à divers postes stratégique pour le développement de la société, j’ai le sentiment d’avoir accompli la tâche qui m’avait été confiée et souhaite continuer à évoluer vers d’autres fonctions de l’entreprise, plus stratégiques encore, où je pourrai exploiter les expertises et savoir-faire développés jusqu'à présent.



Mes compétences :

Adaptable

Aime les challenges

Consciencieux

Déterminé

Distribution

dynamique

Manager

Microsoft Project

Organisation

Organisé

Prospection

Pugnace

Réactif

Réseau de distribution

RIGOUREUX

budgets