Ludovic SOUVETON

Expérience de plus de 11 ans comme Account Manager pour Konica Minolta Business Solutions nv/sa (Belgium).



Autonome, créatif, enthousiaste, organisé, persuasif, persévérant, proactif, je mets tout en œuvre afin de satisfaire au mieux ma clientèle et respecter mes engagements professionnels.



Mes priorités: écouter, analyser, conseiller, suggérer les produits, les solutions et les services pour le développement et la progression de ma clientèle.



Accent tout particulier sur la gestion des documents (copying, printing, scanning) et des solutions destinées aussi bien aux environnements de bureau (documents acquisition, classifying, storage, distribution, valuation) qu'aux environnements de production (production printing, Wide format, high-speed printing, colorimetry, high-volume production) en particulier dans le domaine de la couleur.



Considéré comme un partenaire privilégié, ma position d'expert dans mon milieu professionnel est reconnue par mes clients.