Ludovic TAMISIER

COMPETENCES COMPTABLE ET BANCAIRE :



Connaisance de la comptabilité bancaire et des obligations SURFI

Passage des écritures courantes, sortir le bilan et le compte de résultat.

Calcul de l'impôt.

Liasse Fiscale.

Annexe sociale.



COMPETENCES EN GESTION :



Sortir la facturation du crédit-bail immobilier et de la location simple.

Saisie des règlements clients.

Assure les relances.

Déclaration des risques banques de France.

Rentrer les dossiers d'emprunts.



COMPETENCES INFORMATIQUES :



Assure le paramétrage des schémas comptables

Création de nouvelles imputations analytiques

Création des sociétés

Règle le problème de non déversements dans le logiciel comptable.



CONNAISSANCES DES LOGICIELS SUIVANTS :



Orfi

Cassiopae

Téménos

Arcole

Business Object

VBank



