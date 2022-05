Ludovic TAVERNIER

Issu d'un cursus data à Polytech'Nantes, je suis consultant BI chez Eulidia depuis 5 ans. J'ai pu exercer mon métier sur des problématiques variées de data et de conseil pour plusieurs grandes entreprises telles que Hello bank!, PepsiCo, Biogaran ou encore Bouygues Telecom.



Durant ces 5 années, j'ai développé des compétences sur l'intégralité de la chaîne avec une appétence particulière pour le datamanagement et la dataviz. Sur ces sujets, je prône une utilisation réfléchie et optimale de la donnée. Nous avons maintenant peu de limites dans le stockage et l'exploitation de nos données, nous devons nous en servir de manière responsable tout en démocratisant l'accès à l'information.



Je suis passionné par la data et le digital en général. La veille permanente et les auto-formations que je réalise me permettent de rester au fait des actualités et des changements, qu'ils soient techniques ou économiques, locaux ou mondiaux.



| Principaux sujets :

- Data Visualisation : best practices UX, représentation graphique, storytelling, ...

- Data Management : best practices d'optimisation, qualité, automatisation, processus ETL

- More : Data Science, Coaching, Conseil, Pilotage de la performance, Architecture et Administration BI, Gestion de projet



| Domaines fonctionnels : Banques, Telecom, Pharma, Alimentation, ...



| Compétences :

- Reporting/Dataviz : Tableau Software, Qlikview, OBIEE, BusinessObject XI 3, BI 4

- Dataviz Mobile : Toucan Toco, SAP BI Mobile, Tableau

- Alimentation : Talend Open Studio, Oracle Data Integrator, BusinnesObject Data Services

- SGBD (DBA, DML, DDL) : Teradata, Oracle, MySQL, SQL Server

- Gestion de projet, Kanban, SCRUM



Mes compétences :

Talend

ETL

Qlikview

SQL

Tableau Software

Reporting

Dataviz

Data warehousing

Data mining

Business Intelligence