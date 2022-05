Ludovic-thomas@hotmail.fr



Mes compétences :

Comptabilité

Informatique

Ciel et pack office

Ciel Paye et Compta

Pack office

Sap fi

SAP ECC6

SAP ERP Consultant Fonctionnel

Management d'équipe

Management opérationnel

Paie et gestion RH

Paie

Comptabilité & gestion financière

Comptabilité générale

SAP

Comptable client

Analyste crédit

SAP MM

Directeur commercial

Comptable fournisseur

SAP FICO

SAP SD

SAP HR

SAP CO