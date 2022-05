Ludovic VALBON

Récemment je travaillais dans le domaine de la construction. Puis l'opportunité m'a fait entrer dans ma nouvelle entreprise.



L'Entreprise Adaptée pour laquelle je travaille existe depuis 18 ans.Trés peu de dirigeants de société connaissent les entreprises comme la mienne car jusqu'a présent le monde du handicap n'est perçu que par le tissu associatif. Et bien souvent, le regard engendré est plutôt compatissant.



Pourtant il existe bien une bulle économique générée par les entreprises comme la nôtre. Notre société contribue à la cohésion sociale professionnelle qui risque d'être l'un des enjeux de la future présidentielle.

Nous apportons aux entreprises des prestations de qualitées et un gain financier.



Au-delà de ces aspects, nous contribuons surtout à maintenir le lien solidaire dont a besoin pays pour éviter toute segmentation de ses acteurs économiques.



Nos différentes mutations montrent que nous sommes capables de nous adapter pour répondre aux besoins de nos clients .



L'avantage que vous pouvez aussi retenir est que grâce à nos interventions au sein de vos entreprises, vous pouvez obtenir une exonération fiscale importante malgré le contexte conjoncturel ambiant.



rentrer en contacte avec nous est peut-être l'opportunité pour vous de mieux voir qui nous sommes et ce que nous faisons.

Egalement ça sera une occasion d'enclencher un partenariat!