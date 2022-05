Ludovic VALENTE

Cadre Commercial / Chef Produit / Responsable de Marché

Secteur endoscopie industrielle



DIPLOMES



2006 Maîtrise en Ventes et Marketing, Groupe IGS / ICD, Paris, en alternance avec la Société KARL STORZ Endoscopie France (Guyancourt 78).

2004 DUT Informatique à l’IUT du Limousin.

2002 Bac S.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2004 à auj. Market Manager Gamme Anesthésie et Vétérinaire Société KARL STORZ ENDOSCOPIE France.

- Prospection, vente, installation et fidélisation d’une clientèle

- Organisation d’ateliers de formation et de congrès

- Réalisation d’outils d’aide à la vente

- Formation des commerciaux aux différents produits

- Nombreux déplacements en France entière



2004 Stage informatique au Crédit Agricole de Limoges.

Avant 2004 Divers jobs d’été.



LANGUES



Anglais courant.

Portugais (parlé).

Russe (notions).





COMPÉTENCES INFORMATIQUE



Système d’exploitation : Environnement Microsoft Windows, Environnement MAC OSX.

Logiciels : Bureautique sous Microsoft Office (word, excel, powerpoint…).

Langages : UML, C/C++, Cobol, Java, SQL, HTML, ASP, PHP.

Bases de données : ACCESS, SQL Server.





DIVERS



Licencié de football pendant 15 ans.

Nombreux voyages à l’étranger.



