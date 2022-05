Ludovic VANBORRE

Visiteur Médical Ville/ Hôpital Expérimenté sur la région Nord-Pas de Calais.

Pugnace, autonome et curieux, j’ai créé, entretenu et développé un réseau relationnel composé de cardiologues, de gastro-entérologues et de gynécologues exerçant sur le Nord Pas de Calais notamment en organisant des staffs hospitaliers, des relations publiques et en participant à divers congrés nationaux.

Je tiens également à souligner mon excellent sens relationnel et la culture du résultat qui m’animent quotidiennement dans un environnement médical passionnant et extrêmement enrichissant.

Je connais les principaux circuits de distribution de médecine hospitalière et de ville.







Mes compétences :

Commercial

Assertivité

Informatique

Négociation

Oncologie

Réseau

Aisance relationelle

Industrie pharmaceutique

Communication événementielle