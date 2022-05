Ludovic VAUDOIS

Bonjour et merci du temps que vous consacrez à la lecture de mon profil.



Je suis actuellement employé dans l'entreprise ASTEELFLASH, je fais partie de l'équipe Helpdesk et suis en charge de 3 sites complets (02-93-03) mais intervient sur l'ensemble des sites France, Tunisie et UK dans le cadre de gestion de projets ou missions IT.



Certains de ces projets sont sous ma supervision, m'amenant à gérer des plannings, de l'humain, de l'organisationnel et mettant à profit les aptitudes techniques développées dans mes expériences personnels, scolaires et professionnelles.



Issu d'une branche Électrotechnique, BTS obtenu en 2000, de la branche commerce de biens aux particuliers entre 2003 et 2009, j'ai ensuite obtenu un BAC +2 en Informatique, appliqué dans une entreprise de transport routier pendant 2 ans, à l'issue desquels j'ai choisi de relancer ma carrière en optant pour une nouvelle formation en alternance.



Je continue actuellement dans le cadre d'un CDD dans l'entreprise qui m'a accueilli pour ce cursus.

Cursus en Ingénierie des réseaux d'entreprise validé d'un titre national niveau 2 eq BAC +4.



Mes compétences :

Distribution

Distribution informatique

Formation

Gestion maintenance

Informatique

Maintenance

Maintenance & Support

Relationnel

Support

Gestion

Gestion de projet

ITIL

UNIX

Linux

Conduite de projet