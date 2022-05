Ludovic VERDOT

Mon immersion dans le Système Informatique (SI) d'un grand groupe industriel multi-sites m'a permis de me plonger dans des environnements variés et techniquement très intéressants.



J'ai ainsi été amené à travailler sur les aspects réseaux, serveurs, stockages ou sauvegardes, c'est à dire la majorité des briques constitutives du SI d'une entreprise.



Mais le pilotage de quelques projets techniques qui m'ont été confiés durant ces années d'administration systèmes et réseaux m'ont fait découvrir une autre facette passionnante du travail au sein d'un SI.





Depuis 2008, j'ai ainsi intégré une nouvelle structure qui m'a permis de me plonger plus en avant dans la gestion de projets.



Mes compétences :

Linux

Administration systèmes et réseaux

Gestion de projets