Olivier MBAREK

Depuis 2009, je suis responsable du développement en France de la gamme Cell Technology d'Eppendorf. Cette fonction a été étendue à l'ensemble des gammes de biologie/culture cellulaire en 2013 (hors fermentation).

Je travaille au sein d'une cellule marketing de 4 personnes en charge du plan marketing et communication d'Eppendorf France.

Tout en gardant un fonction support terrain auprès de notre force de vente et de clients finaux. Mes missions sont de plus en plus orienté marketing avec une mission secondaire de coordination des gestions de données clients (analyse des données CRM, data management).



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Biotechnologie

Marketing

Ventes