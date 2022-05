Ludovic VERMOESEN

Savoir-faire



. Gestion de centres de profit

. Direction multi-sites

. Accompagnement et encadrement

. Suivi de l’activité et des résultats

. Analyse et remontée des résultats

. Mise en place d’actions, challenges…

. Motivation et cohésion d’équipe

. Formation, recrutement

. Conduite de réunions et d’entretiens

. Technique de vente

. Gestion des comptes clés

. Garant de la politique commerciale

. Lien entre les différents services





Savoir-être



. Force de propositions

. Leader

. Goût du challenge et de la réussite

. Esprit d’équipe

. Capacité d’adaptation

. Rigoureux

. Autonome



Mes compétences :

Conseil

Développement commercial

Management

Recrutement

Formation

Coaching