Nicolas JACOBEE

Je suis aujourd'hui le Directeur Adjoint d'un ESAT qui accueille 340 ouvriers en situation de handicap dans 9 métiers différents. L'équipe encadrée de 60 personnes couvre les domaines médico-sociaux et économiques.



Je suis aujourd'hui le relai, le conseil et le support technique des chefs de service (médico-social) et chefs d'atelier (économique).



Je suis chargé de la mise en application de la stratégie définie par la Direction dans le cadre de la politique de l'Association et particulièrement du suivi économique de toutes les activités.



En résumé : un management multi-disciplinaire :

- Ressources humaines (encadrement d'équipes en économique et médico-social : développement des compétences relationnelles !

- Suivi des travaux neufs (bâtiments) : gestion de projets et suivi des investissements !

- Économique : budgets et écarts, comptes de résultat !

- Stratégique : développement et stratégie d'évolution des activités !



Mes compétences :

Gestion de production

Gestion de projets

Logistique

Rugby

Finance

Management

Muay Thai (boxe thai)