Karine MAELFAIT

Domaines d'Expertise:



- Management

- Création, formation et gestion des unités de force de vente

- Recrutement

- Création et mise en place de stratégie commerciale

- Négociation

- Finance

- Création et mise en place d’organisation administrative et managériale

- Création et gestion de centre de profit

- Trading obligations et futures



Mes compétences :

Négociation commerciale

Recrutement

Management commercial

Formation

Management

Développement commercial

Organisation et stratégie

Négociation de contrat

Animation de réseau

Animation d'équipe commerciale

banque

budgets

Customer Relationship Management

Transformers

Change Management