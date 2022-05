Ludovic VINCELOT

Apres avoir passé six années sur le poste de comptable clients intragroupe pour la Société des Pétroles Shell, où j’ai pu mettre en place les procédures en adéquation avec les normes Sox en vigueur et devenir senior sur le poste, et ainsi développer de façon concrète mes connaissances sur les divers modules de SAP.



A l’externalisation des postes finances, j’ai choisi de me rapprocher du business de Shell en intégrant les services généraux ou j’ai réussi avec l’aide du service achat de la société d’optimiser le parc automobile en relation avec les conducteurs, leurs hiérarchies et le loueur.



La vente des actifs de Shell, en particulier de ses raffineries en France, m’a donné l’opportunité de rejoindre le groupe Petroplus. J’ai pu participer activement à la mise en place de l’équipe finance comptabilité clients, fournisseurs, et trésorerie. Pendant ces cinq années j’ai relevé plusieurs challenges dont celui d’optimiser la fonction de comptable fournisseur pour y intégrer la fonction de trésorier, et de gestion de la TVA de la société.

J’ai aussi développé mes connaissances comptables en effectuant des travaux de comptabilité générales FNP, CCA, et FAE. J’ai enfin de participer à la mise en place du projet cash pooling pour la gestion de trésorerie.





Mes compétences :

SAP R/3 MODULE FI/MM

PROJECT FINANCE

SAP MM

SAP FI

SAP

Consolidations

SAP FI AR

SAP FI AP

SAP R/3

SAP QM CA