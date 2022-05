Ludovic VOISIN

Connaissances métiers



• SANTE : Prestations (RO/RC) NOEMIE, Tiers Payant, Norme B2,

•PREVOYANCE : Prestations

•COTISATIONS : Individuels, Collectifs, Commissionnement

•REFERENTIEL : Gestion et paramétrage d’un portefeuille, RNIAM





Compétences transverses



•Interface entre les équipe métiers et techniques,

•Analyse et rédaction de spécifications fonctionnelles,

•Rédaction de plan d’homologation fonctionnelle,

•Organisation des tests et suivi de recette,

•Paramétrage et installation de progiciel,

•Gestion de projets (MOA),

•Suivi de mise en production,

•Correction des anomalies,



SYSTEMES D’INFORMATION



Progiciel : GEREMI – GEREMI WEB – ANETO / ACTIV INFINITE – ESQUIF

Environnement technique : Windows, UNIX, AS400,

Base de données : MySql, Pervasive

Langages : SQL,