Ludovic VOM HOEVEL

J'assure actuellement la cohésion d'une équipe et l’animation de Conseillers Techniques afin de répondre aux attentes et besoins des clients.

Je développer une relation clients privilégiée grâce aux connaissances produits et à l'organisation mise en place.

J'analyser les résultats des ventes et propose des ajustements.

Je mets en place les opérations commerciales selon les marges, le chiffre d'affaires et les prévisions.

Je suis à l'écoute d'éventuelles propositions.



Mes compétences :

Dynamisme

Ambition

Réactivité

Détermination

Gestion

Organisation

Management

Marketing

Distribution