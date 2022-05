Ludovic WALLE

Après de nombreuses expériences dans le commerce, mon parcours de vie m'a poussé à me tourner vers l'humain... Diplômé du DEES en 2014, je suis actuellement en poste d'éducateur spécialisé au sein d'un service de prévention spécialisé auprès d'adolescents âgés de 11 à 16 ans ainsi que leur famille. Mon travail consiste à lutter contre la marginalisation et le décrochage scolaire entre autre, à partir d'un travail de rue quotidien et des actions collectives.



Je possède également des compétences dans le domaine du sport



Mes compétences :

Analyse

Conduite de projet

Autonomie

Empathie

Rigueur

Insertion socioprofessionnelle