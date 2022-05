Ludovic WALLE

Http://www.syspea.com



Parcours précédent :

2010 / 2012: ASSOCIATION LES BRUYERES

Melun(77 + 15 sites)

Responsable de l’infrastructure systèmes et réseaux

 Contexte de refonte du LAN /WAN (mise en place d’un MPLS)

 Projet de restructuration du SI (maitrise de l’infrastructure, mises en place de procédures nationales, refonte de l’AD…)

 Evolution du contrat d’hébergement (prestataire externe) en contrat d’infogérance

 Intégration national d’un Progiciel médical de gestion des soins pour les établissements

2009 / 2010 : CREATION D’UNE SARL D’INFOGERANCE / GERANT DE LA SARL

Parallèlement aux différentes missions sur l’année 2009, création d’une société type SARL sur le marché de l’infogérance informatique (société SYSPEA).

2009 / 2010 : PROJET DE DEMMENAGEMENT DE DATA CENTER (En prestation) SILCA Bry sur Marne (94)

Intégration dans le projet de déménagement régional

 Phase d’inventaire des équipements dans les Alvéoles (fibre, RJ…)

 Préparation au déménagement des Alvéoles (étude de la cible pour l’accueil des baies)

2008 / 2009 : CHEF DE PROJET INTEGRATION D’UNE GESTION DE PARC /HELPDESK

St Quentin (78)

Accompagnement de la DSI FUJIFILM dans un projet global de maitrise de son infrastructure.

 Implémentation de Best Practices / process ITIL : mise en place d’une nouvelle gestion du changement, via l’outil Trackit. Création des process d’intégrations de machines, process automatisé de gestion du parc via l’AD existant.

 Mise en place d’une solution complète de Helpdesk dans un objectif de qualité de service aux utilisateurs.

 Réorganisation des équipes d’exploitation en groupes de support autour du Helpdesk.

2008 : COORDINATEUR PROJETS

(En prestation) Groupe MONOPRIX – Clichy (92)

Dans un contexte de mise en place d’une infogérance et de refonte globale LAN / WAN (magasins et entrepôts), coordination et suivi de 13 projets orientés réseau / architecture / sécurité / bureautique:

 Assister la MOA pour formaliser les expressions de besoins et les cahiers des charges

 Assurer le suivi des projets en termes de délais et de ressources associées vis à vis de la MOE

 Mettre en place un formalisme rédactionnel pour la gestion de l’ensemble du Schéma Directeur

2007 : CHEF DE PROJET BUREAUTIQUE / RESEAU

(En prestation) Issy les Moulineaux (92)

Intervention sur le pilotage des déménagements dans le contexte de fusion Canal + / TPS :

 Pilotage d’une équipe de techniciens (infogérant) dédiés au projet déménagement ;

 Planification de 1500 mouvements sur les différents sites ;

 Suivi budgétaire (150 K€) et rapport hebdomadaire à la DSI.

 Organisation d’un SAV utilisateurs autour des transferts.

2005 - 2006 : RESP. D’EXPLOITATION INFOGERANCE BUREAUTIQUE ET RESEAU CANAL+ Issy Les Moulineaux

 Représentant de la Direction Qualité de Service et d’Exploitation pour le suiv



Mes compétences :

Infogérance