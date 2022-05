Ludovic WOETS

Né le 23 septembre 1965 à Vernon (Eure - 27 - France).

Historien et géographe de formation.



Historien de formation, spécialiste en géopolitique et en prospective stratégique, j’interviens auprès d’un public qui appartient au monde de la défense ou à celui de l’entreprise.



J’exerce ainsi des fonctions de consultant en géopolitique et Prospective Stratégique pour le compte des Etats-Majors (EMA, EMAT, EMM), de la DGA (DRI, CHEAr), de la DAS ou d’organismes comme le Centre de Prospective de la Gendarmerie ou le C2SD, mais aussi de forces : ESNA ou ALFOST ou de centre de formation comme le CHEM ou le CHEAr.



Dans un registre différent, je suis consultant auprès de plusieurs groupes industriels français de l’armement, et j’interviens comme conférencier auprès du Medef, de l’Association pour le Progrès du Management (APM) ou encore d’entreprises à l’international (Mobilis, Association Familiale Mulliez, …).



Je fus en 1995-1996 consultant auprès du Centre d’Analyse et de Prévision du Ministère des Affaires Etrangères



Mes travaux comportent des études : les missions des armées terrestres européennes en 2020, les enjeux et vulnérabilités attendus de la démographie mondiale, la Stratégie Militaire Générale française et son adaptation suite aux événements du 11 septembre 2001 ou encore la Globalisation de la défense et de la sécurité ; mais aussi des articles comme : Le désordre mondial (février 2003) ; - La Chine, demain (mai 2002) ; - Terrorisme, le déchirement du monde (octobre 2001) ; - Les Etats-Unis, la guerre en Irak et le désordre mondial (février 2003) ; - La défense européenne ; - Les exportations d’armements (avril 2002) ; - Le Proche et Moyen-Orient (février 2002) …



Enfin, je suis l’auteur de deux livres : L’Europe de la défense – Aujourd’hui et l’an 2000 (l’Harmattan) et le devenir des guerres (les Syrthes), et je prépare en collaboration un ouvrage sur la Géopolitique du XXIe siècle.



Mes compétences :

Relations Internationales

Géopolitique

Intelligence économique

Défense