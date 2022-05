Ludovic YOU

Je suis chez Coca-cola entreprise depuis 14 ans.



Je suis quelqu'un d'engagé dans l'action et motivé par l'excellence de l'éxécution en point de vente. je suis à l'écoute de mes clients mais aussi à la recherche du volume profitable pour ma société.



Mes qualités de négociateur, mon organisation, mon leadership reconnu au sein de mon équipe ainsi que mon pilotage de l’activité sont des qualités que je souhaite mettre en avant pour l'entreprise vers laquelle je me pourrais m'investir dans l'avenir.



Mon expérience construite pendant 11 années en tant que chef de secteur chez Coca-cola entreprise, fait que je maîtrise l’exigence, la rigueur et l’optimisation de l’activité.



Je souhaite aujourd’hui m'orienter vers une nouvelle mission professionnelle.



Un poste d'encadrement est un objectif à moyen terme



Mes compétences :

Négociation commerciale

excellence execution

Management commercial

Organisation