Ludovic ZANDOUCHE

Nouveau challenge !



Chez Knauf Insulation depuis 5 ans en tant que chef de marché spécialiste des gammes non résidentiels, l'entreprise me confie à présent la direction d'activité liée à l'ensemble de la gamme d'isolants en polystyrène extrudé ainsi que les solutions dédiés à l'isolation des toitures terrasses, autrement dit la branche Bâtiments Industriels et Commerciaux.



Mes compétences :

Marketing

Commerce international

Isolation thermique

Management de projets

Isolation par l'extérieure

Bardage ventilé

Négociation commerciale

Esprit d'équipe

Management

Gestion de projets

Technique

Vente

Industrie

BTP