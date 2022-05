Ludovik HENCZE

Graphiste indépendant depuis près de 10 ans, je vous accompagne dans la creation de tous vos supports de communication. De votre site web, application mobile, en passant par votre identité visuelle, vos plaquettes commerciales, dépliants ou affiches, je répondrai efficacement à votre problématique.



Installé à Aix-les-Bains en Savoie, je travaille principalement à distance, ce qui me permet d’être présent pour de nombreux clients partout en France. Ma proximité avec la Suisse me permet également de travailler sur des projets à Genève.



Mes clients sont principalement des petites et moyennes entreprises, commerçants ou associations dans des domaines très variés. Je travaille régulièrement en collaboration avec différentes agences de communication et événementielles afin de répondre à l’ensemble des demandes.



Chaque projet nait d’une collaboration entre vous et moi. Nous identifierons vos besoins pour y répondre le plus efficacement possible grâce à une création adaptée.



Vous avez un projet ? Des questions ? N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

HTML

CSS

Print Design

Web design

UI Design

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Dreamweaver CS6