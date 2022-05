Ludovik ROUX

Bonjour,



riche d'un parcours professionnel conséquent, mes savoirs faire et savoirs être seront mis en évidence et seront susceptibles de satisfaire aux diverses offres d'emploi qui pourront m’être communiquées.



Volontaire, rigoureux, organisé, capable de travailler en équipe ou en autonomie, avec des publics varies (y compris des publics sensibles), je reste ouvert à toutes propositions de travail.



J'affectionne plus particulièrement les métiers d 'agent technique polyvalent ( bâtiment, espace verts, entretien de véhicules .....), dans le privé ou au sein d'une collectivité (mairies collèges lycées administrations).



Mes compétences :

Connaissances bancaires et comptables

Bonne connaissance de la menuiserie

Ecrits professionnels

Utilisation basique de l outil informatique

Entrtien d un parc automobile

Entretien et reparation des batiments

Travail en equipe

Rigueur / adaptibilité/ organisation dans le trava

Capacité à travailler avec un public sensible

Autonomie