Ludovique MEDZA

L'Excellence Opérationnelle, ses outils, ses résultats, j'y crois!



Vous souhaitez gagner en performances (Sécurité, Qualité, Flux, Process, Productivité ...), vous voulez ancrer l'ExOP, le "VPPS" (Votre Propre Production System) ou le "GBS" (Gros Bon Sens) au sein de vos ateliers et services, vous attendez de vos managers opérationnels qu'ils deviennent de véritables pilotes de la performance?



Je serai ravie de vous accompagner dans cette démarche en vous aidant à détecter vos opportunités, à structurer le plan d'actions à mettre en oeuvre et à être littéralement aux côtés de vos managers opérationnels pour les entraîner au pilotage et la maîtrise de leurs performances.



J'aime accompagner les gestionnaires de production, les ouvrir aux "pépites" de leurs unités, définir avec eux de nouvelles méthodologies de pilotage. Standardiser et ancrer avec eux les bonnes pratiques. Et j'aime par dessus tout les "quitter" en les sachant grandis et autonomes.



J'apprécie être challengée par mon Directeur mais également par les Cadres et Agents de Maîtrise de Production. Leurs besoins, leurs attentes doivent constituer l'essence de mon travail, en accord avec la feuille de route de l'entreprise.



Le manager que je souhaite être ? Humaine, Reconnaissante, Exemplaire, Calme, Confiante et qui prend du Plaisir.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biotechnologies

Lean

Amélioration continue

Coaching

Gestion de la production

Analyser et améliorer les performances

Pilotage de la performance

Optimisation des process

Organisation industrielle