Ludvig LARSSON

Développeur C/C++ avec +12 ans d'expérience dans des domaines variés (Transport d’énergie, Imagerie médicale, Jeux vidéo)

Développeur Java (j2me) avec plus de 25 titres commercialisés à mon actif : téléphones mobiles, DS, Wii et jeux web (PHP / MySQL).



Large connaissance des logiciels utilisés en programmation (MSVC, Eclipse, Borland JBuilder, gcc, Linux, 3dsMax, Photoshop, etc. etc.)



Maîtrise du C/C++, multi threading, réseau client - serveur, Ethernet ,TCP/IP...

Bonne connaissance du Java (j2me), PHP, MySQL, , ARP, DICOM, IEC68150, VRML, XML, XSD, FTP, RDP,RTC, ...

Bonne connaissance de frameworks: Qt, MFC, STL, Boost, ...



Parle couramment anglais, français et suédois



Mes compétences :

Jeux vidéo

Développement informatique

MySQL

Java 2 Micro Edition

C++

Ethernet

C Programming Language

Xerces

XML

VRML

TCP/IP

Standard Template Library

SNMP

RPG

Personal Home Page

Microsoft Windows

Microsoft Foundation Classes

Microsoft DirectX

Mantis

Java

IP

ICMP

Framework

FTP

ECLiPSe

DICOM

CodeWarrior

Borland JBuilder

Apache Subversion

Adobe Photoshop

3D Studio

Programmation

Informatique

PHP

Web

C#

AIM