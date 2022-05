Ludwig BRIGAUD

Bonjour à tous,



Voilà dix ans maintenant que je suis manager et responsable commercial et je souhaite élargir mon réseau de relation.



Mon job consiste à atteindre les objectifs personnels et/ou professionnels de mes clients et partenaires.



Je serai trés heureux de rencontrer de nouveaux partenaires ou de nouvelles relations donc n'hésiter pas à me contacter.



Mes compétences :

Gestion

Investissement

Fiscalité

Plongée sous marine

Immobilier

Finance