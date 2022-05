Ludwig CHAUDESAYGUES

Double diplômé de l'ISAE-ENSMA et Illinois Institute of Technology (IIT-Chcago), j'ai reçu une formation bilingue en mécanique, ingénierie aéronautique et aérospatiale.



Après les concours aux grandes écoles d'ingénieurs, j'ai intégré l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique (aujourd'hui ISAE-ENSMA) où j'ai suivi divers cours de :

- mécanique (solides, matériaux, fluides),

- conception et CAO

- énergétique et thermique (moteurs, propulsion, machines thermiques),

- programmation (ADA, Fortran, LabView, Visual Basic) et bureautique (suite Office)

chaque module étant concrétisé par un projet :

- vérification d'un cahier des charges technique : étude d'une passerelle piétonne avec l'utilisation du logiciel Abaqus

- conception d'une éolienne pour particulier sous le logiciel Catia

- étude énergétique d'une installation de cogénération

- étude thermique d'une tour solaire

- programmation des courbes de Beziers en Fortran



Après les deux premières années du cycle ENSMA, je complète ma formation par un double diplôme à l'Illinois Institute of Technology (IIT, Chicago (IL), USA). Sélectionnant une majorité de cours en mécanique des matériaux et solides, j'acquiers une solide formation bilingue dans ce domaine. Enfin, je concrétise ce Master of Science par un projet de recherche au sein du laboratoire "Solids and Structures" où je modélise par éléments finis des géométries complexes afin de déterminer un critère tridimensionnel de plasticité.



Mes compétences :

Mécanique

Ingénierie

Aéronautique

Abaqus

Visual Basic

Catia