Oussama KALACH

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique, J'ai rejoint l'équipe Développement de la société DPS.



Ingénieur en mécanique et aéronautique, j'ai choisi de concrétiser mes intérêts pour l'informatique en y dédiant une partie de mon cursus d'études supérieures. Je me suis donc spécialisé dans l'avionique et l'Informatique à l'ENSMA en assistant en parallèle aux cours d'un master de recherche en Informatique et télécommunication.



Ingénieur d'études à DPS, j'ai pu réaliser un certain nombre de projets de développement des Logiciel/Outils informatiques à vocation mécanique, et ceci pour les plus grands groupes de l'industrie française et internationale. Ce sont des Logiciels/Outils intégrés principalement dans CATIA V5 et Abaqus.



Mes compétences :

Abaqus

Aéronautique

Ansa

Assurance

Assurance Qualité

Automatisation

CAA

CAD

CAE

Catia

catia V5

Catia v6

Coordination

Framework

GCL

Informatique

Intégration

International

Logiciel informatique

maquette

Maquette numérique

Mécanique

MetaPost

Mobile

PLM

Python

Qualité

Quality

Quality center

Simulation

Smart

SVN

VBA