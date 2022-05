JJe suis consultant pour le Groupe Equance en Pologne.



Nous sommes spécialisés dans la Gestion Privée Internationale des français qui vivent et travaillent à l'étranger que se soit en contrat d'expatriation ou en contrat local.



Nous avons une connaissance quasi-unique des conventions fiscales entre la France et les autres pays.



En terme de services nous avons 5 axes majeurs:

-Conseil juridique et fiscal

-Prévoyance

-Retraite avec des solutions innovantes

-Conseil en placements financiers

-Conseil en investissements immobiliers



En étant non résident vous bénéficiez d’une fiscalité très avantageuse.



Je me tiens à votre disposition, si vous souhaitiez prendre contact avec moi vous pouvez me joindre aux coordonnées mentionnées ci-dessous.



Bien cordialement,



Ludwig DENIS

Consultant Pologne

Cellulaire local : +48661452081

Mail : ldenis@groupe-equance.com

Site Equance :Array



