Bonjour, Je suis Ludwig Ekpo . Titulaire depuis juin 2018 d'une licence professionnelle de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et diplômé en tant que technicien supérieur d'études en génie climatique. Je recherche un poste de dessinateur études génie climatique ou de Chargé d'Affaires CVC afin qu'ensemble nous poursuivions l'essor de votre activité.



Mes compétences :

Calculs thermique

Production de chaud et de froid

Autocad 2016/2017, exel, word

Réalisation de devis, étude d'appels d'offre

Prospection, négociation de prix

Vente de produits, consultation de fournisseurs

Adaptabilité

Aisance relationelle

Autonome

Force de proposition

Dimensionnement réseau plomberie sanitaire

Dimensionnement hydraulique et aéraulique